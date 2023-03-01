女星瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）以電影《金法尤物》一舉成名，上個月為了宣傳新劇而接受採訪，自爆14歲時曾試鏡勞勃狄尼洛(Robert Niro)主演的電影，結果不但有眼不識大明星，還緊張到說不出台詞；還自爆17歲時在片場當實習生，負責幫丹佐華盛佐(Denzel Washington )泊車，意外把對方車子撞壞的糗事。

瑞絲薇斯朋提及當時進入演藝圈的契機，並回憶年輕時試鏡由影帝勞勃狄尼洛主演的《恐怖角》，原本就很緊張的她，聽到接待人員搭話：「妳知道他是當代最重要的演員嗎？」，簡直快嚇壞了，她坦言：「我才14歲，沒看過《四海好傢伙》、《教父》！」結果過度緊張之下，她完全忘記台詞，對方還幫她完成對白，超糗的下場當然是沒有拿到該角色。

瑞絲薇斯朋自曝超糗往事。(影片來源/Jimmy Kimmel Live Youtube)

10年後瑞絲再度換她為勞勃狄尼洛試鏡，本來想說對方應該不會記得，沒想到他卻意味深長表示：「我記得妳！」，讓她害羞表示：「我嗎？」，沒想到勞勃狄尼洛卻說：「妳是那個說不出話來的人！」，不禁讓她直呼天啊有夠糗。

此外，瑞絲也回憶自己1995年時，到丹佐主演的《藍衣魔鬼》片場實習，她尷尬表示：「每當丹佐到了片場，我就要幫他的保時捷泊車，這對一個剛拿到駕照的17歲小孩來說絕對不是一個好主意！」，結果好記性的丹佐幾年前和瑞絲在一個婚禮上碰到時，還記得她曾經幫他泊車的往事，更透露自己的女兒曾在電影《大象的眼淚》片場負責她的服裝，讓她笑言一切真的很巧。主持人也笑稱：「你應該要讓她女兒毀了你的車。」