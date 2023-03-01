香港知名導演羅俊偉因執導過TVB《踩過界》、ViuTV《繩角》等港劇，在業界頗有知名度，但他卻爆出逼迫夜店妹當性奴，更拍下對方大尺度裸照，甚至恐嚇女方再帶其他三人行，否則就公開裸照，而女方最後受不了報案，法官審理時怒批他行為惡劣，當場怒轟「就算身敗名裂也是自取其辱！」

根據《香港01》報導，一名26歲在夜店打工的女子向警方控訴羅俊偉，他表示，兩人事在去年於夜店認識，當時她為減輕自己的經濟負擔而答應羅俊偉所提出的性交易，於是一個月內與對方發生兩次關係，但沒想到對方竟在過程中拍下性愛照，更以此威脅她。

除此之外，羅俊偉更向她提出5項無恥要求，包括逼迫她舔腳趾、成為性奴、像狗一樣下跪、拍攝胸部和下體照片、帶另一名女子3人行，更恐嚇女子若不遵從將公開她的裸照，起初女子因害怕而答應，但最後她承受不住壓力才決定向警方求助。

對此，羅俊偉卻只承認1項罪名，也稱自己已深刻反省，並請業界人士幫忙寫求情書，內容提到她在業界口碑相當好且工作認真，希望法官可以從輕量刑，但法官認為她長期威脅恐嚇該名女子，痛批他行為卑鄙，「他就算身敗名裂也是自取其辱」，最終判處服刑十個月。