群電2022年合併營收為410.66億元，年成長1.7%，創下歷年新高，受惠於高效的供應鏈管理及高毛利產品比重提升，群光電能去年繳出「三率三升」的好成績，2022毛利率為18.6%，年增0.9個百分點，營業利益率達9.5%，年增1個百分點，淨利率達7.9%，年增0.9個百分點，營業毛利為76.29億元，年增6.9%，營業淨利則年增13.5%，達39.17億元，稅後淨利為32.47億元，年增14.8%。每股盈餘為8.22元，年增13.9%，且營業毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營益淨利率及淨利率等8項重要財務指標均創下歷史新高，股東權益報酬率則高達27.3%，維持去年高檔。

群光電能表示，2022年在面臨缺料、中國疫情封控、重慶限電以及全球景氣走緩的多重挑戰下，公司仍繳出破紀錄的好成績，非常為公司的團隊感到自豪；去年的大環境可說是曲折多變，從上半年的極度缺產能、缺料，急轉直下到下半年的全球經濟下行、供應鏈庫存挑戰，經營團隊也快速調整經營思路，著手進行嚴格的庫存管控和資產負債表調整，和去年第一季的高峰相比，公司的庫存金額已迅速下降26億元，回到2020年底水準，負債比率也從一年前的63%大幅下降到54%，這是公司自2008年成立以來負債比首度降到6成以下，也顯示公司體質遠比過去更強健。

就2022年第4季來看，2022年第4季合併營收為95.01億元，季減12%，年減10.6%，營業毛利為19.46億元，季減12.3%，年成長1.6%，營業淨利為9.64億元，季減21.9%，年增6.6%，稅後盈餘為7.51億元，季減22.3%，年減2.2%，單季每股盈餘為1.9元。

群電董事會亦決議每股配發現金股息5.9元，股息發放率達72%，連續10年維持在7成以上，每股配發金額亦創歷年新高，以3月1日收盤價80元計算，現金殖利率約7.38%。