芒果不只好吃，營養價值也相當高，芒果汁、芒果冰更是許多人夏天首選甜品。台大生物產業學系講師洪泰雄指出，芒果含有豐富的維生素C、維生素A、纖維素及鉀，對身體好處多；但他也提醒，過敏體質、消化系統疾病及糖尿病患者，須避開芒果，以免病情加重。

洪泰雄在臉書發文指出，芒果是營養價值高的水果，含有豐富的維生素C，有助於增強免疫系統及促進鐵的吸收；含大量的維生素A，有助於保護眼睛及促進皮膚健康；芒果富含的膳食纖維，可幫助消化及預防便秘；存在芒果中的鉀，則有助於調節心臟功能及血壓。

但對於一些人來說，芒果可能是禁忌，洪泰雄表示，對芒果過敏的人應避免食用；胃潰瘍或腸胃炎的患者，食用芒果恐刺激胃腸道，加重病情；由於芒果含有較高的糖分，糖尿病患者應限制攝取量。

洪泰雄指出，芒果主要的產地在屏東、高雄、台南，其中屏東的墾丁、恆春是台灣最主要的芒果產區。芒果是夏季水果，主要在夏季到秋季之間生產，不過由於氣候變遷，有些芒果品種已經可以全年生產。