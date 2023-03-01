俄羅斯女高音安娜·涅翠柯（Anna Netrebko）原定5日將來台演出，但因她被認為立場親近俄國總統普丁（Vladimir Putin），演出受到批評後取消。對此，前立委郭正亮指出，安娜·涅翠柯因知名度高，會認識普丁並不稀奇，且她在俄烏戰爭爆發後修正立場，導致不只在烏克蘭，在母國俄羅斯也同樣被禁演。

安娜·涅翠柯在去年3月因被視為是親普丁，再加上沒有對俄軍進攻烏克蘭一事表態，而遭到封殺，包括德國慕尼黑巴伐利亞國立歌劇院、美國紐約大都會歌劇院等，都接連取消她的演出。後來，她發表聲明表達反戰立場，強調自己不是政治人物，不應該被逼著發聲，同時希望戰爭可以停止，此一發言同樣受到廣大討論。

郭正亮今（1）日在中天政論節目《綠也掀桌》指出，安娜·涅翠柯因為知名度高，普丁一定也看過她的節目，因此，涅翠柯會認識普丁並不稀奇，如同台灣許多名人認識前總統馬英九與總統蔡英文一樣。

郭正亮接著說，安娜·涅翠柯並非普丁的死忠支持者，在去年2月24日俄烏戰爭爆發後，她也修正了自己的立場，對俄羅斯侵略的行為進行切割，因此，現在不只烏克蘭，涅翠柯在俄羅斯也同樣被禁演。

而對於國家交響樂團的回應，郭正亮則指出，過去該樂團並沒有過類似表態，他提到，自己有一位朋友與國家交響樂團熟識，該位朋友認為，樂團並不會有這種表態，可能是文化部受到壓力。