蛋慌引爆民怨，外界責難聲浪止不住；近日因缺蛋向民眾道歉的農委會主委陳吉仲，今於立法院經濟委表態，「會知所進退」，政務官會擔起責任，不過，國民黨立委王鴻薇質詢時認為，台灣缺蛋不僅是長期議題，缺口還愈來愈嚴重，追問是否曾向執政團隊請辭？陳吉仲表示，「目前沒有請辭」。

陳吉仲解釋，為缺蛋而道歉，是對民眾買蛋要多跑幾次而感到抱歉，缺蛋議題持續擴大，政務官應該要擔起責任，也會知所進退，卻也坦言，截止目前為止，沒有向執政團隊主動請辭過。

王鴻薇認為，缺蛋是人禍，缺蛋已經長達1年，去年11月農委會也知道日本禁止出口，卻沒有積極作為，陳吉仲只會怪東怪西，造成新內閣很大困擾；王鴻薇向陳吉仲公開喊話「如果我是你會主動請辭，直接下台走人」。

陳吉仲解釋，日本禁止雞蛋出口後，農委會考慮轉向美國購買，沒想到美國禽流感更嚴重，礙於東南亞國家雞蛋出口不符合檢疫規定等，才決定向澳洲接洽購買。

對於農委會緊急從澳洲專案進口500萬顆雞蛋因應，陳吉仲進一步透露，每顆進口雞蛋補助6元，價差由農損基金負擔，3月除了進口以外，義美等食品、加工大廠也配合調度，預計可調度6、7000箱（1箱200顆）的雞蛋量，讓3月每日雞蛋缺口降至40至50萬顆，暫時舒緩壓力。