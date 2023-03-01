春季旅遊商機旺盛，博客來觀察旅遊用品、住宿餐券買氣較去年同期成長逾4成。迎接38婦女節，博客來即日起至3月31推出「女神節」活動，最低3折起，鎖定女性消費品，主打女神「必BUY精選」單元，嚴選美妝保養、圖書、日用生活，櫻花限定爆款單品同步開賣。首週(3／1-3／6)「6大品類日」輪番上陣，結帳再加碼送10％ OPEN POINT。限時5天(3／4-3／8)百本暢銷好書，只要100點OPEN POINT即可免費兌換，或用50點OPEN POINT加50元換購，數量有限；婦女節逢博客來會員日(3／7-3／8)精選夯品買一送一，全館結帳滿千85折起，最高回饋23.5％。

博客來精選10大深受女性消費者喜愛的品牌，如Melvita 蜜葳特、我的美麗日記、kate spade、好立善等，祭出「品牌神券」現領現用享85折起。首度推出「女神自修室」週週讀好書，包含愛情練習題、職場修練、優雅生活哲學、小資女理財術等主題，還有「女神暢銷榜」、「私藏餐券」等單元，提供多樣化的選擇。活動期間，每週三中午12點開搶「murmur哆啦A夢編織購物袋」，獨享價69元。每週五六日限定，登入領行動折價券150元E-Coupon，現領現用。

疫情解封帶動出遊商機，博客來指出近期旅行相關商機表現亮眼，行李箱以本土自有品牌「AZPAC」最熱銷，其次為日系品牌「Bric’s」及「Lojel羅傑」。旅用週邊則以行李箱套及擴充式旅行拉桿包最亮眼，像「Deseno笛森諾」米奇米妮彈性箱套以及【EZlife】乾濕分離多口袋大容量旅行拉桿包。

除了旅行用品外，旅遊書也迎來疫情至今的銷售高點，不論是中文書還是電子書都有顯著成長，特別是電子書0重量隨買隨讀的特性，儼然成為智慧旅遊新利器。旅遊書銷售趨勢也反映出民眾出遊選項，以日本拔得頭籌，韓國居次，隨防疫政策持續放寬，未來銷售動能有望再突破。看好賞櫻、出遊潮，博客來女神節特別蒐錄「歡慶櫻花季」單元，推出夢幻選物5折起，如2023春季新品【Mark’s】PAUL ＆ JOE 萬用收納袋等，讓民眾在家也能感受櫻花浪漫氣息。