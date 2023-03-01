近期台商個人處分大陸不動產的情形趨於熱絡，隨著報稅季即將到來， KPMG稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠指出，大陸針對不動產交易課徵之稅種繁多，不同類型房產的租稅政策、優惠不盡相同，且據兩岸人民關係條例規定，相關處分所得應併同台灣來源所得，合併計算當年度綜合所得稅負。因此提醒在申報台灣綜所稅時，不僅可能影響到稅率級距，取得成本的舉證以及能否順利抵扣大陸地區已納稅額等，更是台商需要留意。

劉中惠提醒，台商處分大陸不動產除了在當地合規完稅外，常忽略了台灣綜合所得申報義務。由於該部分不論是直接從大陸匯回，或透過境外匯回台灣，均非境外所得，無相關免稅額之適用，應以出售價款扣除成本以及必要費用，在處分日所屬年度，併入個人綜合所得繳納所得稅。

劉中惠指出，如不能提出成本以及必要費用證明，則得依交易價款之12％計算所得額。她說目前大陸關於出售不動產的稅制，依個別具體情形適用不同稅率及豁免規定，且各地規定不同，台商宜先充分了解兩岸稅負成本，留意申報方式及相關抵扣條件，才能及早規劃合適的交易方式，避免重複課稅。

KPMG稅務投資部China Practice協理任之恒說明，個人處分大陸不動產交易涉及稅種主要包括所得稅、土地增值稅、增值稅及印花稅4種。不動產交易之印花稅率為0.05％；增值稅標準徵收率為5％。土地增值稅方面，出售舊房收入可扣除土地價款及建物評估價格，依30至60％超率累進稅率課稅。