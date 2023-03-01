近年比特犬咬傷人的恐怖事件頻傳，今年2月，新北市動保處獲報，永和一名飼主將比特犬養在家門口，雖有繫繩卻未戴上嘴套，已違反動保法第20條第2項攻擊性犬隻應採取適當防護措施規定，經人員稽查發現，該謝姓飼主為累犯，將加重處分開罰7.5萬元罰鍰。

據了解，謝姓飼主去(111)年6月就曾遭檢舉，民眾當時帶著愛犬巴哥出門散步時，突然被謝的比特犬衝出來咬傷，雖飼主緊急追上前制止，但巴哥犬左側腋下表皮已嚴重受傷。經查，謝男雖有依法為比特犬登記，但因家門沒關好讓牠跑出去，其疏縱行為已違反動保法，故對謝男處以3萬元罰鍰；如今謝男再犯未做好防護措施，動保處依法加重處分，開罰7.5萬罰鍰。

飼養比特犬等攻擊性犬隻，比起一般飼主肩負更多責任，且一定要為寵物辦理登記，111年3月1日起，對於已輸入或飼養比特犬飼主，應於今(112)年2月28日前向所在地縣市動保處登記備查，才能繼續飼養；今年3月1日起，未辦理寵物登記，將依動保法第8條及26條裁處5萬至25萬元罰鍰。

動保處提醒，為比特犬辦理登記，飼主也應完成比特犬絕育，此外，經獸醫師診斷健康狀況不適於施予絕育手術，得申報「免絕育」，其餘皆須完成絕育，否則將依動保法第22條及27條開罰5萬至25萬元罰鍰處分。