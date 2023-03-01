台中市惟仕同濟會今（1日）捐贈價值約50萬元的300雙瑞士雲端科技跑鞋、150頂強大吸濕排汗除臭帽子給沿海鄉鎮雲林家扶的受扶助家庭使用，令家長驚喜的是不僅孩子，自己也可以選擇一雙跑鞋。
台中市惟仕同濟會在會長陳明宗帶領下，把300雙科技跑鞋、150頂吸濕排汗帽子1日運抵雲林家扶北港服務處，尺寸、花色全部在地板上排開，「鞋海」畫面十分壯觀。
陳明宗表示，瑞士雲端科技慢跑鞋以外銷歐洲為主，得知要捐贈給雲林家扶，立即先撥出300雙，感謝同濟會「中A區」主席楊裕進協助，以及台中鞋美工業的支持。另外，上昱大興公司也準備150頂超強大吸濕排汗、兼具除臭功能的帽子送給家扶家長與孩童們。
同濟會台灣總會中A區主席楊裕進指出，以往捐贈物資都以兒童需求為主，家長被忽略了，這次特地為家長帶來比較大尺寸鞋子，也為大專生、高中職準備合適的尺碼。
一名阿嬤來幫2個孫子挑鞋，自己也獲得一雙，她開心說「幾乎就是專門為我量身訂做的鞋子」，十分滿意與開心。
雲林家扶督導王耀慶代表致贈感謝狀給同濟會台灣總會中A區、台中市惟仕同濟會、台中鞋美工業、上昱大興公司，感謝企業界的關懷與支持，讓受扶助家庭積極邁向脫貧的無窮世代。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。