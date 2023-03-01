雲林家扶家長在同濟會總召盧憶順協助下試穿鞋子。（周麗蘭攝）

台中市惟仕同濟會讓雲林家扶家長驚喜的是不僅孩子就連自己都可選擇喜愛的跑鞋。（周麗蘭攝）

台中市惟仕同濟會今（1日）捐贈價值約50萬元的300雙瑞士雲端科技跑鞋、150頂強大吸濕排汗除臭帽子給沿海鄉鎮雲林家扶的受扶助家庭使用，令家長驚喜的是不僅孩子，自己也可以選擇一雙跑鞋。

台中市惟仕同濟會在會長陳明宗帶領下，把300雙科技跑鞋、150頂吸濕排汗帽子1日運抵雲林家扶北港服務處，尺寸、花色全部在地板上排開，「鞋海」畫面十分壯觀。

陳明宗表示，瑞士雲端科技慢跑鞋以外銷歐洲為主，得知要捐贈給雲林家扶，立即先撥出300雙，感謝同濟會「中A區」主席楊裕進協助，以及台中鞋美工業的支持。另外，上昱大興公司也準備150頂超強大吸濕排汗、兼具除臭功能的帽子送給家扶家長與孩童們。

同濟會台灣總會中A區主席楊裕進指出，以往捐贈物資都以兒童需求為主，家長被忽略了，這次特地為家長帶來比較大尺寸鞋子，也為大專生、高中職準備合適的尺碼。

一名阿嬤來幫2個孫子挑鞋，自己也獲得一雙，她開心說「幾乎就是專門為我量身訂做的鞋子」，十分滿意與開心。

雲林家扶督導王耀慶代表致贈感謝狀給同濟會台灣總會中A區、台中市惟仕同濟會、台中鞋美工業、上昱大興公司，感謝企業界的關懷與支持，讓受扶助家庭積極邁向脫貧的無窮世代。