台灣鋼鐵足球隊參加全國聯賽連續3年奪冠，今天獻獎盃給台南市長黃偉哲。(曹婷婷攝)

台南市台灣鋼鐵足球隊成軍4年，完成全國聯賽三連霸冠軍霸業，球隊今天向台南市長黃偉哲獻獎。台鋼集團會長謝裕民期許，未來台灣能成立職業足球聯盟；黃偉哲說，南市台鋼足球隊屢代表台灣出戰國際賽事，把台灣足球運動拉上國際舞台，是運動行銷台南、行銷台灣最好的範例。

台灣鋼鐵集團2019年投入足球運動，成立台鋼足球隊，希望藉由運動球隊，與城市觀光結合，打造出運動文化的城市認同感。謝裕民說，藉由運動結合城市觀光，善盡企業責任，集團目前投入足球、籃球、棒球等運動，希望讓相關運動在南部掀起熱潮。

黃偉哲表示，足球運動推展需要很大的投入，希望透過企業推動足球運動下，假以時日能培養出台灣的梅西，而他也期待台灣鋼鐵足球隊打出一片江山，今年也能在亞洲足球俱樂部大賽獲得好成績。

台灣鋼鐵足球隊總領隊劉福財表示，今年設立3個目標，包含足球運動向下扎根、爭取2023足球聯賽4連霸、2023年參加亞洲俱樂部足球賽拿下好成績。全國足球協會會長王麟祥說，台灣鋼鐵足球隊在台灣甲組足球聯賽連3年奪冠，顯示不論是在運動或心理層面都更上層樓，期待更多新血注入，陸續有企業足球隊成立，未來台灣也有足球職業聯賽。

黃偉哲也說，不論官方或民間企業都會是選手最大的後盾，希望大家一起打造屬於台灣、台南的足球王國，走出台灣、代表台灣，在亞洲甚至全球賽事都能夠發光發熱。