捷絲旅大阪心齋橋館由深耕關西地區的日本知名房地產投資開發公司MINATO CREATE投資興建，酒店位於4座捷運站交會處，距離心齋橋步行僅需5分鐘，自關西機場搭乘地鐵不到1小時即可抵達，自大阪機場搭計程車亦僅需25分車程。

捷絲旅大阪心齋橋館前身為由日本WBF酒店集團經營、2018年1月開幕的「Hotel WBF心齋橋館」，惟新冠肺炎疫情使WBF酒店集團遭逢衝擊，於2020年4月底申請破產重整，並開始整頓縮編據點，大阪心齋橋館於同年9月底停業。

MINATO CREATE社長木下仁湊因時常來台洽公或旅遊，對晶華集團全台各酒店均留有深刻印象。為迎接後疫情時代旅遊需求復甦，MINATO CREATE去年6月與晶華簽訂管理合約，將位於心齋橋黃金地段的酒店物業委由晶華以「捷絲旅」品牌經營。

捷絲旅大阪心齋橋館為晶華集團旗下第16間、「捷絲旅」品牌第10間據點，設有3種房型共100間客房，平均大小為12～16平方公尺。酒店以1970年代大阪流行文化發源地「美國村」為設計靈感，並設有兼具聯誼、會議與餐飲功能，擁有50個座位的Just Cafe。

晶華集團董事長潘思亮表示，集團在經營台、日、韓、港澳、新加坡等國際旅遊市場擁有超過30年經驗，對於服務自由行旅客的住宿需求，更在許多旅遊評論網站獲得好評。很高興能跨出台灣，在最友好的日本開啟集團海外業務，對集團也是意義深遠的里程碑。

潘思亮指出，捷絲旅大阪心齋橋館所在地點為當地觀光重鎮，也是國內外觀光商旅必訪之處。疫情使國際酒店業沉寂近3年，開幕當下正值各國國境開放、國際旅遊漸返正軌之際，相信能很快將旅客帶進大阪、帶進捷絲旅，一同迎接國際觀光旅客盛況回歸。

MINATO CREATE社長木下仁湊則期望，借助晶華的亞洲市場業務經驗及台灣人友善熱情的服務方式，能與在地其他酒店做出區隔，歡迎大家前來大阪這座巨大的主題公園，體驗不同於日本其他城市充滿歡樂且多樣性的獨特魅力。

捷絲旅大阪心齋橋館的室內設計團隊iGOCOCHi Management代表董事馬渡伸也則指出，此次項目的最大挑戰，是必須在不到半年工期內完成重塑與改造、並結合在地元素、打造出捷絲旅品牌形象，祝福雙方日後在日本國內拓展捷絲旅品牌的計畫一切順利。

由於適逢大阪櫻花季，捷絲旅大阪心齋橋館推出限量「大阪賞櫻趣」住房專案，兩人同行每人每晚回饋價5600日圓起（約新台幣1300元），並贈送櫻花入浴劑和足貼，1～10日期間入住再加贈日清泡麵宵夜，周日至周三退房可享延遲退房至中午12點。