高雄市長陳其邁1日視察日前落成的鳳山機器人主題遊戲場公園，由於今日天氣相當晴朗，有許多孩童前往玩耍，沒想到陳其邁在視察到一半便與孩童開心的玩起設施，不只大溜滑梯，還與孩童在沙坑嬉戲；陳其邁更符合機器人意象，帶起鋼鐵人手套與小朋友擊掌。

工務局表示，鳳山區第77期重劃區串連五甲、中崙及小港等地，以紅毛港路為區內主要聯外道路，公12公園為重劃區域中面積佔地最大的公園，規劃設計階段時舉辦3場公民參與，將居民意見納入設計；也透過小朋友手作工作坊，落實兒童表意權的發聲，打造分齡分區的遊戲空間，以「機器人」為主題構想，打造具有挑戰性、多功能及多元化的遊戲設施，公園啟用後每日使用人次已達上千人，已成為鳳山「五甲新特區」的新地標性打卡熱點。

養工處補充，公12公園以機器人為主題發想，巨型的機器人堡壘，藏有許多異次元空間的入口，可通往浩瀚的宇宙，結合機器島冒險樂園彩繪圖樣，創造6大主題空間，包含機器人指揮中心、1080度旋轉滑梯、磨石子滑梯、立體攀爬架、擎天救援攀爬網及穿越障礙等。另外為提供符合各年齡層需求之休憩遊樂設施，園內設有特色鞦韆、遊戲沙坑等多種選擇，以及青壯族群及年長者則有多樣新穎健身訓練套組及質感休憩棚架，讓大人在看顧小孩玩樂之餘，也可在旁滿足體健及社交需求。

陳其邁表示，從上任之後對於增設公園的預算增加了7.9億，除了在鳳山有35.6萬人口所蓋的公設「機器人公園」之外，鳳山地區陸續也會有公6、自強公園還有五甲公園，總共會有4座新的共融公園在近期內完工，在未來4年高雄市也會增加100到150個共融公園。

陳其邁說，少子化是現代的問題，加上過去在公園的規畫裡面都忽略公園其實是大家共同使用的，而不是政府想到什麼就做什麼；所以我們透過共融公園凝聚大家的需求，讓不同的設施來符合社區的需求，規畫屬於社區、市民自己的公園。