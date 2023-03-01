北市府昨日舉辦台北市二二八紀念活動，二二八基金會名譽理事長廖繼斌上台致詞，遭北市議員吳沛憶批評發言包含政治吹捧、背離主題，對此，廖繼斌1日直言，願意給她兩個機會，若吳沛憶可說出哪處悖離事實，說服他也行，但若認為自己錯了，就到二二八紀念碑前三鞠躬道歉，「要不然三個字，法院見」。

廖繼斌昨日致詞時提到，沒有二二八家屬不跟北市府合辦活動，追思活動是他們的活動，不管市長姓什麼他們都願意辦，他也認為，馬英九跟許多受難遺族已形同親人，同喜同悲。台北市議員吳沛憶則批評，致詞應要談二二八事件，包含市府做了什麼事等，但家屬發言竟包含政治吹捧，她認為背離主題。

廖繼斌1日受訪表示，他是協辦單位的名譽理事長，上台有無正當性大家可以評論，他從第一個字到最後一個字都是肺腑之言，昨日被詢問致詞遭打槍有何評論時，心裡雖不舒服，想說算了不評論。

廖繼斌也說，早上看到新聞有一句議員批評家屬發言「不僅悖離事實」，讓他想問吳沛憶，昨日來是否是做政治活動，二二八是追思先人，坐第一排拿那什麼牌子，他看在蔡詩萍面子沒有抗議，卻被家屬罵說他坐旁邊為何不制止，他想說她是議員，又盯蔡詩萍，就沒制止了。

廖繼斌不滿直言，可是吳恩將仇報、不知好歹，論歲數他大她幾十歲，論輩份在二二八平反運動，他不是第一名也有前三名，他講的每個字，何處為悖離事實？

廖繼斌最後表示，以前蠻欣賞她的，所以願給她兩個機會，可指出昨日致詞何處悖離事實，如果可以說服他就行，但如果你覺得你錯了，就到二二八紀念碑前面，跟他的先人鞠躬三次道歉，他在旁邊看就算了結，「要不然三個字，法院見」。