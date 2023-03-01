民主文教基金會今公布「疑美？信美？台灣人民對美國認知」民調，調查顯示，近半數民眾對於美國保障台灣安全沒有信心，面對中美鬥爭愈烈，有61％人認為「親美和中，不選邊」最有利，22.8％認為應親美反中、選擇美國。

民調結果顯示，近60％民眾相信美國積極介入「兩岸問題」，而面對美國介入兩岸問題，47％民眾認為這不利台灣，34.1％民眾認為有利；至於解決兩岸問題，62.3％民眾認為由兩岸人民自行解決比較好，只有23％民眾希望讓外部勢力介入。

對於美國近年來訂出許多有台政策的目的，有略為過半的民眾認為在於「用台灣壓制中國大陸」；有55.4％民眾認為美國「只想利用台灣壓制中國大陸」，遠高於19.7％的相信「真心守護台灣」；同時，有61.％民眾認為台灣應該「親美和中，不選邊」，遠高於 22.8％「親美反中，選擇美國」。

台大政治系教授左正東表示，從民調可以看出，多數民意對美國保持懷疑態度，但這不能跟疑美論畫上等號，而是多數民眾認清美國和台灣的利益不同，同時民眾認為台灣不能單邊倒向親美或親中，而是兩邊都維持良好關係。

左正東指出，而民眾懷疑美國的重要原因，是民進黨要負責，例如民進黨政府跟美國交往，對大眾透明度很低，像萊豬未經協商就宣布、美國經貿協定進度不明等議，另外民進黨處理美國關係，也有明顯黨派偏差，不管是對美場合不邀在野黨或是選舉操作，都產生誤解。

民主文教基金會董事長桂宏誠認為，民眾相信美國介入兩岸問題是為了美國的利益，但民進黨政府完全倒向配合美國的「抑中」政策，對台灣的利益和安全保障，卻仍充滿著疑慮，而「親美抗中」的基調未見轉圜，導致台灣甚至已出現積極備戰的情形。

國民黨立委李貴敏表示，從過往歷史來看都沒有「疑美論」的論調產生，在政治上把美國當盟友，在經濟上則是最大的出口國，而今天會有疑美論調是因為特定政黨要炒作政治或私人利益造成的結果，呼籲執政黨，台灣以出口為導向的經濟體，必須要跟全球每個國家當好朋友，才能確保中華民國與台灣人民利益存在。

本次民調調查期間為今年2月20日到22日，針對年滿20歲以上民眾，委託「艾普羅行銷市場研究股份有限公司」執行民意調查，有效樣本為1072人，抽樣誤差為95％信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0個百分點之間。