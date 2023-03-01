近期詐騙案件頻傳，新竹市警局成立打詐隊12天執行專案，查緝詐欺案12件43人，包含假投資詐騙、靈骨塔投資詐騙、拍賣購物詐財及盜用信用卡資訊等案件，查扣不法利得1300多萬元。另，竹市警一、二、三分局也在KTV、機關、學校等處播放防詐專訪影片，盼增加民眾印象阻止詐騙案發生。

市刑大科偵隊分析數千筆民眾受騙案件，發現嫌犯利用三方詐騙手法，1人分飾2角，先以假買家負責向正常網路賣家購買禮券或點數，取得金融帳號或購物交易平台虛擬帳號後，再以假賣家身分虛偽販售價格較低商品，誘騙民眾將交易款項轉入正常賣家帳戶或網購交易平台虛擬帳號，最終買家付款轉帳後，卻未收到商品，才驚覺受騙。

警方也查獲詐騙集團以投資股市、期貨、虛擬貨幣外商公司等詐騙名義，誘騙被害人加入Line群組等通訊軟體，集團成員潛入群組，偽裝成依投資顧問指示進而操作獲利，使被害人信以為真，繼續大筆入金，待投資平台無法出金或屢屢要求被害人出付保證金，才發現遭詐。

警方指出，今年增加最多的就是投資型詐騙，其中以假投資、假交友、假網拍、假借貸、解除分期付款、虛擬遊戲點數等6項是最常出現的詐騙手法，儘管警方不斷宣導，仍有民眾誤信遭詐。

竹市警一、二、三分局近日也利用平日，在設有電視牆的各機關、學校、公司行號及重要路口，分齡分眾宣導，配合臉書播放「阿昭署長來了」防詐專訪，讓民眾進入校園前、停等紅燈時都能駐足觀看，藉此認識各類的詐騙手法和態樣，進而增強防詐、識詐的觀念。

市警局長張素菱呼籲，網路購物雖然方便，但應慎選具有良好商譽賣家，隨時保持「零信任」的態度，而近年民眾遭假投資詐騙件數仍不少，歹徒會利用FB、IG、Google及簡訊投放假投資廣告，或在交友軟體App假交友，假冒名人或理財專家，民眾不得不慎。