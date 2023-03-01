北市南港一名闕姓科技工程師，2020年間透過交友軟體結識16歲女學生，兩人情正濃時，闕要求女學生自拍裸照，藉以滿足自己生理需求，直到2022年9月，女學生提出分手，並斷絕兩人聯繫方式，闕竟然傳訊恐嚇要散布女學生裸照，還傳送「一命賠一命」等語，士林地檢署以違反《兒少性剝削防制條例》等罪起訴闕男。

30多歲的闕男在新北市汐止區的科技公司上班，2020年10月在網路上結識16歲女學生，兩人持續聯絡至2022年1月，期間闕男表示，他有生理需求，要求女學生拍攝裸照讓他觀賞，女學生1年半自拍裸露胸部，以及隱私部位照片共24張，以手機傳送給闕男。

直到同年9月，女學生已滿18歲，表明不願再與闕男來往，但闕心有不甘，竟以握有裸照作為威脅，膽敢斷絕往來，將散布手上握有的裸照，並傳訊恫嚇「殺一個，算一個」、「不見棺材不落死心」、「一命賠一命」等語，還多次到女學生住處、就讀學校等候想要接送上下學。

女學生不堪其擾，主動向警方報案，因闕男揚言在網路上散布裸照，檢察官擔心影響女學生身心發展，指揮警方搜索闕男住處，查扣存有猥褻照片的手機，其中引誘女學生自拍裸照，觸犯製造猥褻行為的電子訊號，另外，女學生告知不願往來後，持續數周騷擾已影響女學生日常生活，依《跟騷法》以及恐嚇罪起訴。