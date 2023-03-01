台中太平、大里交界十九甲新仁市場已有超過40年歷史。（馮惠宜攝）

逾半世紀老市場竟是住宅地？大里新仁市場突被勒令停業。

大里新仁市場原為攤商向國有財產署租地營業，未料日前審計部進行清查發現該市場為住宅用地，不符分區使用規定，台中市都發局也依此開罰，國有財產署也發文通知攤商4月底停用歸還不再續租 ，攤商3月1日出面陳情，盼能就地合法；經地方民代召開協調會，促將該用地納入都市計畫通盤檢討，更改為市場用地，國有財產局也同意續租。

台中太平、大里交界十九甲新仁市場已有超過40年歷史，是鄰近三里里民賴以採買生鮮蔬果市集，承租的台中市新仁攤販協會2月初卻收到都發局以不符分區使用規定裁罰6萬元的罰款，原本和地主國有財產局也發文要求攤商4月停用歸還用地，讓市場40多攤攤商相當錯愕。

台中市議員江和樹1日到新仁市場帶著攤商拉白布條陳情，江和樹表示，該市場在當地經營那麼久，為何以往沒有被發現根本是住宅用地，也未曾被告知違規？攤商突然接到這樣的裁處，要他們未來何去何從？政府的配套輔導方案為何？依法執行相關規定固然沒錯，但他希望政府能主動給予幫助，讓他們的經濟生活免於斷層的恐慌。

市議員張芬郁痛批，十九甲市場在地經營逾40年，疫情趨緩才準備復甦，卻面臨遭斷生計，她說，該市場在前立委簡肇棟任大里市長時代和民代共同協助處理成立市場委員會承租國有地、再經水患沖毀市場，全力市場重建，迄今第二代在此賴以為生，官部門卻一紙公文就不得經營，難以說服攤商配合。

另在地的議員張玉嬿以及林德宇、李天生也居中協調，立委何欣純1日11點也召集台中市政府經發局、都發局、以及國有財產局等代表和攤商進行協調。會後何欣純也表示，已與市政府達成共識，將該地納入台中市太平坪林都市計畫通盤檢討，變更為市場用地，而國有財產署也同意續租。