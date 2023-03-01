1名泰國籍女子3年前以觀光名義來台，逾期未離境，半年前開始到高雄1間旅館涉嫌從事性交易，還在網路上打出滿意再消費等字眼，以3000元的價格提供全套性交易服務。警方日前喬裝成尋芳客，趁她說明性交易的價格和內容時，立即表明身分，將她依違反社會秩序維護法查辦，並解送移民署收容等候遣返。

新興分局日前接獲檢舉，指稱五福三路某商旅套房出入訪客複雜，疑似有不法性交易業者藏身其中，自強路派出所員警立刻佈線探查，果真掌握1名暱稱「瑩瑩」的女子在該旅社某套房從事性交易，並在網路上打出以「滿意再消費」等露骨字眼招客。

警方喬裝尋芳客與該女子聯繫，並於2月28日下午2點多登門，趁她還正向喬裝赴約的員警說明性交易內容時，見時機成熟隨即表明身分，將這名25歲的泰籍蘇女（音譯）逮捕帶回偵辦，現場並查扣潤滑液、保險套等證物。

經了解，蘇女於2019年5月以觀光簽證入境，已逾期居留3年多，起先與泰國友人同住，在半年前才輾轉經介紹於高雄從事不法性交易，每次以3000元的價格提供全套性交易服務；但警方對蘇女說詞持保留態度，將擴大清查背後有無集團介入，全案偵訊後將蘇女依違反《社會秩序維護法》移送裁處並移送移民署專勤隊收容等候遣返。