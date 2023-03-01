疫情解封後，國人海外旅遊需求大增，卻也很少遇到大飛機執飛短程航線。星宇以「滾動式調整航班」為由，旗下A350機隊即日起飛航東京、沖繩等地；搭機乘客甚至可以收到知名品牌夾心餅乾，喜出望外。

星宇航空在臉書粉專宣布，A350-900型客機，3月1日起至25日，飛往東京、曼谷、沖繩、澳門，每日實際飛航機型依官網公告為準。

星宇目前有A321neo（188座位數）、A330neo（297座位數），以及A350-900（306座位數）。考量飛行效率，一般短程航線會以較小的單走道機型為主；除非需求量大，才會改派大飛機。那為什麼飛行時數僅1小時多的沖繩，甚至更短的澳門，會用到雙走道客機？

「你就想像一個投手整個冬天沒投球，春訓時也是從10公尺、30公尺開始丟啊！最後才拉長距離」。

朝陽科大飛航系主任盧衍良指出，星宇的「滾動式調整航班」，其實是為了磨合剛入手的新機，飛短程若有狀況，也方便派人排除，「像350這種大台的，前幾個月一定先短程，待系統越來越穩定，就可以派飛越洋航線了」。