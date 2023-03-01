總統府資政辜寬敏日前辭世，今開放社會各界追思，行政院長陳建仁、監察院長陳菊、前總統陳水扁等人皆前往悼念；不過大家都僅在留言簿寫下留言，並未發言。
總統府資政辜寬敏2月27日上午辭世，享耆壽97歲，圓滿走完人生花道；陳建仁今一早到靈堂致意，在簽名簿寫下，「捍衛台灣主權，堅持民主自由，您的精神，常存台灣人心中」。
陳菊也低調抵達會場，在留言簿寫下，「辜資政，感謝您對台灣主體性的堅持與守護，一路好走」；陳水扁在留言簿寫下，「永懷辜資政精神不死，制憲之路將追求走下去」。
總統府資政辜寬敏日前辭世，今開放社會各界追思，行政院長陳建仁、監察院長陳菊、前總統陳水扁等人皆前往悼念；不過大家都僅在留言簿寫下留言，並未發言。
總統府資政辜寬敏2月27日上午辭世，享耆壽97歲，圓滿走完人生花道；陳建仁今一早到靈堂致意，在簽名簿寫下，「捍衛台灣主權，堅持民主自由，您的精神，常存台灣人心中」。
陳菊也低調抵達會場，在留言簿寫下，「辜資政，感謝您對台灣主體性的堅持與守護，一路好走」；陳水扁在留言簿寫下，「永懷辜資政精神不死，制憲之路將追求走下去」。
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