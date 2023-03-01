誼光國際總經理簡德雄表示，為了城市智慧化停車投資近2,000萬元採購地磁設備，是新北市政府路邊停車委外開單廠商中唯一100%全區建置智慧化地磁設備廠商，屆時完工啟用後，將透過全區智慧化停車管理設備(智慧柱、地磁)，可即時傳送停車格最新資訊，未來民眾在汐止、深坑、石碇等區域，可直接透由APP即時瞭解停車格最新動態，迅速查看哪裡路邊有空車位，大量節省尋找停車位時間，開啟便利停車無限想像。

新保近年積極搶攻智慧城市商機，誼光國際已率先於110年9月起分別依現場地理環境建置「高位型」、「立柱型」及「地面嵌入型」等不同的智慧開單設備共計68具，提供自動化開單、科技執法及全天候車位在席偵測，民眾可結合和智慧柱車牌辨識技術，連結雲端快速計算停車費用，亦能透過APP綁定多元支付，車子離場即可自動繳費，方便民眾繳費及尋找停車位痛點，優化停車體驗。

誼光擁有25年以上專業停車場開發規劃及營運管理經驗，在全台已開發了超過100座停車場、20000個停車位，本次攜手新北市政府合作建置智慧停車管理，未來也將持續增設智慧停車數量，並推廣至其他縣市，積極布局智慧交通及智慧停車領域，期盼在智慧城市發展扮演至要關鍵角色。