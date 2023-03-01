若非貿易帶來了巨大的貢獻，澳洲去年第四季經濟實際上已經陷入萎縮。萬物齊漲削弱了消費者的購買力，也導致儲蓄減少。

澳洲統計局周三公布，2022年第四季實質國內生產毛額（GDP）季增0.5%，較第三季的季增0.7%放緩，並低於市場預期的成長0.8%。

與2021年同期相比，去年第四季GDP成長2.7%，仍屬穩健。

整體來看，澳洲上季經濟報告透露出成本與價格壓力仍然沈重，使央行進一步升息的可能性升高。

澳洲的年通膨率創下1990年初以來新高，缺工和勞動力成本不斷升高使服務業的通膨更加惡化。

澳洲統計局公布，1月消費者物價指數（CPI）年漲7.4%，雖然低於市場預期的年漲8.1%，但仍創下史上次高記錄。

通膨居高不下，迫使澳洲央行自去年5月起將其基準現金利率調升325個基點，至3.35%，創下10年新高，該央行並預告未來需要進一步提高利率。

目前市場預期澳洲央行的現金利率將在今年中升至約4.35%到頂。

隨著利率持續升高，上季抵押貸款還款金額暴增23%，而家庭儲蓄占收入比從去年第三季的7.1%急降至4.5%，創下5年新低。儲蓄減少意味著未來一年消費者維持支出的緩衝空間減少。