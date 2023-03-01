香港名媛蔡天鳳遭前夫一家殘忍殺害，消息曝光後，大批網友湧入其母親「五姐」的社群平台哀悼並為她打氣，也讓網友們發現蔡天鳳其實還有兩個妹妹，雖然她早早就出嫁，但婚後仍經常與妹妹們見面聯繫感情，三姊妹一同慶生的畫面也隨之曝光，溫馨畫面令人不勝唏噓。

從「五姐」社交帳號中，有段2020年10月的影片是蔡天鳳為二妹慶祝17歲生日，母親形容二妹是「從小害羞的二寶寶」，只見蔡天鳳與兩位妹妹一同切蛋糕後，祝福她未來一切順利，又送上生日之吻，從她的神情不難看出對妹妹相當寵溺，氣氛溫馨和樂。

蔡天鳳與兩位妹妹感情十分深厚。(圖/微博)

事實上，蔡天鳳家境優渥，母親「五姐」是大陸女商人，蔡天鳳是長女，有兩名妹妹。「五姐」對每個女兒都疼愛有加，與女兒們感情甚好，更誇讚飛往巴黎參加時裝秀的大女兒蔡天鳳性格溫婉有愛心，談吐有禮大方得體，「是善良優秀的大寶寶」，至於二妹是「從小害羞的二寶寶」，而兩位妹妹也和蔡天鳳一樣清秀溫婉，如今看見感情深厚的姊妹三人為彼此慶生場面，令人感慨不已。