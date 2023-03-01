南投縣立委補選進入最後階段，國民黨縣議員宋懷琳、國民黨副發言人呂謦煒，1日質疑民進黨中央坐視南投縣垃圾困境，還意圖修《全動法》擴權，管制媒體、管制網路箝制言論自由；立委候選人蔡培慧說要為南投爭一口氣，讓南投很生氣。

曾擔任南投市長的宋懷琳指出，她遇過最嚴重的是全台不收南投垃圾，是透過當時的新北市長朱立倫，才幫忙收了南投的垃圾，最遠還曾送到高雄市，但陳其邁當高雄市長後主張「自己垃圾自己收」，現在高雄也不收外縣市垃圾了，那垃圾怎麼辦？

宋懷琳說，南投市垃圾1天就約60公噸，1個月1800公噸，但1個月曾經出去不到10公噸，每個月就有1700多公噸垃圾要留在南投市，民眾非常反感、抗議不斷。

宋懷琳指出，現在全台只有南投、花蓮縣及新竹市沒有焚化爐，得拜託外縣市處理，2016年《廢清法》通過時，就賦予中央必要時可調度焚化爐、各縣市不得拒收的權限，現在中央是不是應該替南投解決垃圾問題？

呂謦煒指出，蔡培慧說要「為南投爭一口氣」，其實是「為黨意爭一口氣」，她過去主張萊劑要零檢出，現在卻挺萊豬；以前她說跟南投第二選區有隔閡，現在卻參與立委補選；現在鬧缺蛋，她卻有閒情逸致與農委會主委陳吉仲泡茶，她心中只有黨意、沒有民意，讓南投好生氣。

呂謦煒表示，最近民進黨意圖修《全動法》擴權，管制媒體、管制網路箝制言論自由，甚至疑似要拉學生上戰場？民進黨意圖管制網路言論不是第1次，除了之前因民意反彈而撤回的《數位中介法》外，2017年民進黨立委鄭運鵬便曾提案修《著作權法》，讓「侵權」的網站或IP可以被封鎖，當時蔡培慧連署表態贊成。問題是讓政府可以任意封鎖「侵權」網站，是否能讓有心人操作成以「侵權」為名，封鎖不利於己的網站或言論，讓網路只剩下一種聲音？連這種政府擴權、有侵犯網路言論之虞的法案，蔡培慧都連署贊成，聽從黨意的蔡培慧對於《全動法》的修法，是否也會贊成？蔡培慧有義務向南投鄉親說清楚、講明白。