男女交往都希望對方看到自己最好的一面，一名女網友表示，和男友在床上歡愉脫到剩貼身衣物，驚見對方穿小猴子圖案內褲，男友急忙解釋是自己最愛的內褲，從國中穿到大，讓她瞬間解High，問網友有無遇過相似經驗，貼文曝光部分網友認為不影響，但有人提醒內褲要定期汰換，內褲穿太久會孳生細菌。

原PO昨（2月28日）於論壇《Dcard》指出，和男友在床上打得火熱，身上脫到只剩貼身衣物，她發現對方穿的內褲竟然是小猴子，且圖案還在正中央，她的烈火瞬間被澆熄。

男友看她一臉呆滯，急忙解釋自己很喜歡，且是從國中穿到大，男友的回答讓原PO哭笑不得，她問網友是否有相似經歷。

貼文曝光，網友也紛紛留言，「男方不知道要親熱嗎？還是真的很喜歡」、「我男友也是穿那種可愛圖案的內褲，第一次看到的時候真的覺得超好笑」、「妳如果不喜歡，改天送他好看的內褲」、「從國中穿到現在還說得出口喔？」、「我女友也會穿愛心或卡通圖案的，我覺得很可愛呀！ 有一種反差的感覺」。

另有人提醒內褲要定期汰換，否則容易孳長細菌，「內褲都沒汰換，衛生堪慮！女生的內褲都要定期汰換了，因為會有分泌物，男生也一樣啊」、「是衛生和生活習慣問題很大，穿久的內褲拜託請丟垃圾桶，不要把舊內褲當小被被依戀好嗎」、「內褲不能穿這麼久吧？容易孳生細菌」。