國內正面臨嚴重缺藥潮，引發國人拿不藥的憂心，國民黨團今揭露基層診所、社區藥局在缺藥問題得不到政府解決之下，以最原始「以藥易藥」方式，幫助民眾四處找藥，國民黨團呼籲蔡政府，台灣缺藥長達3年，不要成天只想著選舉，多關心民眾健康權益，如果衛福部長薛瑞元、食藥署長吳秀梅做不好，就果斷換人。

國民黨立院總召曾銘宗指出，缺藥是有結構性的問題，健保要大砍藥價，讓缺藥危機擴大，本土藥廠更不願生產低價藥；像肌肉鬆弛劑在2021年3月8日就通報缺藥、複方抗生素、退燒止痛錠在2022年6月6日通報缺藥、降血壓藥品在2022年8月25日通報缺藥、降血脂藥品在2022年8月26日通報缺藥，缺藥缺這麼久，蔡政府到底在幹嗎？蔡政府缺水、缺電、缺蛋，還莫名其妙缺藥，蔡政府除了會選舉，也關心一下國人身體健康吧。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，近期基層藥局、診所大缺阿蒙西林、乙醯胺酚、氧化鎂、布洛芬，經過醫師公會全聯會盤點後發現，台灣現在竟有131種藥缺貨，這是嚴重的國安問題。長期健保總額制度不斷壓低藥價，健保署稱要解決不合理的藥價差，是否也該解決不符成本的藥價問題。

國民黨立委賴士葆表示，美國FDA（美國食品藥物管理局）1999年就成立缺藥監測中心，規定低於6個月安全存量就要採取因應措施，台灣醫界早就有此呼籲，台灣缺藥監測中心層級不夠，應提高到行政院專案小組處理，由陳建仁接手，若薛瑞元、吳秀梅做不好，就要當機立斷換掉。

台灣藥品行銷暨管理學會發言人沈采穎藥師坦言，解決缺藥問題，請依法行政，指示藥不應給付，取消日劑藥費，實支實付。防缺藥中心必須結合相關專業團體、病友團體、製藥業者，共同會商解決缺藥問題。此外，行政院永續發展委員會4位副執行長中，有一位由衛福部長擔任，不知道歷任衛福部長，是否有告訴行政院長缺藥問題，還是讓社區藥局默默承受。

國民黨團卑微要求蔡政府，目前國內缺蛋、缺水，也缺藥，民眾在問政府怎麼了？失能！失靈！請政府拿出具體方案，解決缺藥問題，確保2300萬民眾基本健康權益。