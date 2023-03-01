新竹1名13歲少女發燒、腹痛、嘔吐3天，診斷出疑似急性心肌炎轉至新竹台大就診，醫師緊急連絡心導管室，在心導管室置放暫時性心臟節律器，術後心臟傳導與心臟收縮力逐漸恢復，1周後順利出院，近日回門診追蹤，心臟功能已恢復正常。

少女因發燒、腹痛、嘔吐三天，外院檢查疑似急性心肌炎，轉至新竹台大分院新竹醫院急診求診，急診兒科醫師檢查發現心跳過慢，心電圖顯示完全房室傳導阻滯（complete atrioventricular block），且經心臟超音波發現心臟收縮力不佳。

醫師立即照會小兒心臟科團隊，並緊急連絡心導管室，協助患者在心導管室置放暫時性心臟節律器，術後轉加護病房照顧，心臟傳導與心臟收縮力逐漸恢復，5天後順利移除暫時性心臟節律器，1周後順利出院，近日回門診追蹤，心臟功能已恢復正常。

新竹台大分院小兒部主任傅俊閔說明，急性心肌炎主要因感染或其他原因導致心肌發炎，以兒童來說，主要以病毒感染為主，但並非每個案例都能確實找到病原。

心臟功能會因發炎程度不同，影響程度可能不同，輕則心臟收縮力無明顯異常，重則收縮力明顯下降，而影響心臟輸出量甚至休克，若未及時治療，從無症狀到嚴重心因性休克，甚至心搏停止都有可能。

傅俊閔說，急性心肌炎治療一般為支持性療法，目標是減輕病人心臟負擔，並維持足夠的心輸出量。若血壓或心輸出量不足，則可能要使用強心劑，若藥物治療之下仍有心輸出量不足的情況，可能要體外維生系統葉克膜（ECMO）的支持。

傅俊閔指出，急性心肌炎可能會合併心律不整，或影響到心臟的傳導系統。一般心臟的傳導是從心房傳到心室讓心臟產生搏動，若心房心室的傳導路徑受到影響，就可能導致傳導阻滯；而完全房室傳導阻滯則為急性心肌炎少見的併發症，是指心房的電氣活動完全傳不到心室，臨床表現就是心跳變慢，此時可能需要使用經皮心臟節律器，或到心導管室置放暫時性節律器以維持足夠心跳。