一名80多歲阿公到台北榮總新竹分院肝膽腸胃科求診，說他這兩周上腹有點痛，到其他醫院抽血發現血色素數值低下，肝膽腸胃科醫師蔡志奇問診時，阿公也提到大便有時候會比較黑。經檢查發現是缺鐵性貧血，但阿公使用口服鐵劑後症狀改善就不再回診，後來症狀又發作，經大腸鏡檢查發現竟是大腸癌，腫瘤超過5公分大。

缺鐵性貧血顧名思義是有缺鐵的情形又貧血，蔡志奇表示，通常抽血就能診斷，即鐵蛋白小於45ng／ml加上血色素小於14或12 g／dl。但缺鐵性貧血應該看做是某個疾病的表現，並不是一個最後診斷，蔡志奇強調，不能診斷完缺鐵性貧血後光補鐵劑就沒事了。尤其是使用鐵劑短期內血色素就明顯上昇的人更是符合缺鐵性貧血，也是要再下一步找原因，絕不是很快補回來沒貧血就沒事了。

蔡志奇表示，缺鐵有可能是血的不斷流失，也可能是攝入或吸收不足所造成。可能的原因包括消化性潰瘍出血、腸胃道腫瘤出血、胃幽門螺旋桿菌感染之胃炎、大腸發炎性疾病、乳糜瀉或是胃開過刀等等。另外，在年輕女性最常見的就是月經過多造成的缺鐵性貧血。

在上述常見原因中除了月經出血外，蔡志奇指出，大部份都能用胃鏡加上大腸鏡加以診斷。所以在中年停經後的女性和所有男性，在診斷缺鐵性貧血性都建議要做胃鏡和大腸鏡的檢查來找出可能的原因。

缺鐵性貧血該如何治療？蔡志奇建議，通常第1線使用口服鐵劑做補充，如果是胃開刀的病人，口服鐵劑吸收效果差會改用針劑治療。若是有明顯貧血症狀，例如喘和嚴重頭暈則考慮先輸血。當然，如果已經找出缺鐵的原因就要各別針對每個疾病做其他的治療。