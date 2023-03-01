阿富汗塔利班政府官員聲稱，塔利班部隊擊斃了一名伊斯蘭國（Islamic State，IS）高級指揮官。據稱這名指揮官正計劃襲擊阿富汗首都喀布爾的外交使團。

塔利班於2021年8月重新掌權後，阿富汗的暴力事件急劇減少。直至去年，伊斯蘭國地區分支聲稱發動大量傷亡慘重的襲擊事件，該國安全狀況有所惡化。

塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）周一在一份聲明中說，塔利班部隊在周日晚上的一次行動中殺死了伊斯蘭國地區「情報和行動負責人」法塔赫（Qari Fateh）。穆賈希德說，「法塔赫最近在喀布爾，針對外交使團、清真寺和其他目標策劃了襲擊行動」。聲明還提到，另一名伊斯蘭國成員在某次針對喀布爾的小組襲擊行動中喪生。據當地居民透露，喀布爾街道當天傳出很大的槍聲。塔利班官員還在推特上發布影片，畫面顯示兩具屍體躺在廢墟中。

聯合國安理會去年7月的一份報告，將法塔赫描述為伊斯蘭國的主要領導人，負責橫跨印度、伊朗和中亞地區的軍事行動。伊斯蘭國已成為塔利班統治的最大威脅，該組織對當地外國人、少數宗教群體和政府機構發動襲擊。

伊斯蘭國和塔利班都信仰遜尼派伊斯蘭主義意識形態，但伊斯蘭國意圖建立一個全球性的「哈里發國」，而塔利班的目標則較「小」，他們要統治一整個獨立的阿富汗。