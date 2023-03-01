基隆市政府推動行人友善政策，自3月1日起結束宣導期，正式展開執法。基隆市長謝國樑表示，他日前與基隆市警察局長張樹德溝通，認為執法應有重點，目前應將重點放在汽機車禮讓行人部分開罰，至於行人違規部分，則應以勸導為主。

謝國樑表示，基隆市政府自今年1月起，推動「行人友善」政策，初期以勸導及開罰併行方式，希望基隆民眾在騎乘機車或開車時，到了路口要禮讓行走在斑馬線上的行人。自3月1日起，勸導期結束，基隆市警局將會針對汽機車在路口不禮讓行人開罰。

隨著汽機車未禮讓行人開始大執法，對於行人違規部分，謝國樑1日上午受訪時表示，他認為汽機車在路口不禮讓行走在斑馬線上行人，應該是目前基隆市執法的重點。謝國樑說他2月28日與基隆市警察局長張樹德以電話聯繫，表示應將執法重點放在汽車機未禮讓行人，至於行人違規部分，他認為應以勸導為主。

謝國樑強調，推動「行人友善政策」並非是要讓基隆進入「全面執法」的時代，而是希望透過這個政策，達到城市改善的效果，所以目前將執法的重點放在汽機車禮讓行人，至於行人違規，則是以勸導及宣導的方式推動。

謝國樑強調，自今年1月推動「友善行人」政策以來，基隆市的車禍發生率與去年同期相較，已經下降28％，明顯看到了成效，也讓市府團隊感到振奮，相信隨著持續推動，基隆市的事故發生率仍有下降的空間。未來也希望基隆能夠成為全國對行人最友善的城市。