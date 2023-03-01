疾管署1日公布第6例猴痘確診個案，為40多歲的本國籍男性，居住於新竹縣，經新竹縣衛生局疫調發現男子無出國旅遊史，研判為本土個案，目前台灣已出現2例猴痘本土確診個案，另有5例境外移入個案。

衛生局指出，個案於2月22日因身體陸續出現不適、四肢及軀幹出現紅色丘疹、丘疹處會癢等症狀，經就醫採檢通報，2月26日確診陽性，目前於醫院隔離治療中，經疫調匡列密切接觸者共12人，含高風險1人、低風險11人，截至目前密切接觸者皆無症狀，持續健康追蹤無異常，並已針對接觸者進行衛教指導自主、健康監測21天。

猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主。衛生局提醒，民眾前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，以及發燒、畏寒、寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。