國內脂肪肝盛行率約3成，而24.3%肝癌與脂肪性肝炎有關，近期研究發現，若父母有脂肪肝，青少年罹患脂肪肝的風險會比較高，因此有脂肪肝的父母要關心小孩是否也有脂肪肝，並培養良好的飲食和運動習慣，以肪肝病上身。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書粉專上表示，脂肪肝主要與飲食、生活形態、運動有關，但研究發現基因也是重要的因子，近來韓國在《胃腸道藥物與治療期刊》（AP&T)發表了一份大規模研究，統計發現「父母有脂肪肝的青少年，其罹患脂肪肝的風險比較高。」

研究調查1,737個家庭，包含2335位年紀介於12到18歲的青少年。分析結果如下：

1. 父親有脂肪肝的青少年，其脂肪肝的風險增加1.8倍。

2. 母親有脂肪肝的青少年，其脂肪肝的風險增加2.2倍。

3. 雙親有脂肪肝的青少年，其脂肪肝的風險增加2.6倍。

錢政弘表示，上述數據會讓人猜想是否因有脂肪肝的父母多半愛吃甜食或高熱量食物，讓其小孩的飲食習慣從小即受到影響，最後變得較肥胖及有脂肪肝，但該研究發現，青少年的運動量、總熱量、碳化化合物的攝取，並未因父母是否有脂肪肝而有差異，顯示「基因遺傳對青少年脂肪肝形成的影響力比較大，而非運動和飲食。

錢政弘表示，由此推論，有脂肪肝的青少年並非比較愛吃或不愛運動，很可能是基因遺傳造成的，例如跟PNPLA3、TM6SF2、GCK等基因異常有關。他建議，有脂肪肝的父母要留心小孩是否也有脂肪肝，及早發現問題，並培養良好飲食和運動習慣，以避免未來肝病的發生。