南投立委補選惡戰，國民黨主席朱立倫今在中常會上批評，蔡英文總統、民進黨主席賴清德、行政院長陳建仁最新戰法，以從頭到尾抹黑、負面選舉到底，而非靠腳踏實地為民服務爭取勝選，這是台灣民主之恥，這是汙辱所有南投縣民。

朱立倫坦言，國民黨立委候選人林明溱從政30年，歷任縣議員、立委、縣長，政績表現都獲肯定，但如今30年的努力，快要敵不過民進黨3個月來抹黑造謠攻擊的負面選舉，選情非常危急。

朱立倫說，民進黨為了勝選，連變造錄音帶與錄影帶都出來，一日一抹黑、一日一攻擊，動用所有政府力量，把南投第二選區立委補選當成前年台中市第二選區立委補選打，30年來腳踏實地的好縣長、好立委被抹黑、造謠攻擊到體無完膚。

朱立倫呼籲，所有還有正義感的民眾、南投鄉親要相信自己30年的觀察，不要相信民進黨3、5天的抹黑、造謠；要相信台灣民主，不要相信民主奧步，若這次民主奧步黨能勝選，將是台灣民主的大退步，也是對南投縣民的大汙辱。

朱立倫也公開拜託南投縣民，站出來投票、肯定實在腳踏做事的林明溱，讓台灣民主能夠重新見到陽光，讓南投縣民30年來的觀察，實在的肯定能獲得認同，這也才是真正台灣的民主與南投真正民意。