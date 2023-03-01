他周三表示，儘管該公司核心的加密業務下滑，但是在支付、訂戶和商業帳戶的支持下，2022年營收來到超過8.5億英鎊(約10.3億英鎊)。

經過幾個月的拖延，該公司最近公布2021年的帳目。他在倫敦接受路透專訪時表示，公司正在更換會計系統，「我們一直堅持儘可能較高的會計準則」。

2022年隨著加密貨幣市場的低迷，衝擊到公司，讓加密貨幣業務的營收出現萎縮。Salovaara說，去年加密貨幣業務的營收，占總營收約5%到10%。

該公司帳目也顯示，受惠於加密貨幣交易活絡，該公司在2021年轉虧為盈，實現了2600萬英鎊的獲利；優於該公司在2020年虧損2.23億英鎊的表現。

然而Mikko拒絕透露Revolut在2022年是否會實現獲利。

Revolut仍為新創公司，在最近2021年的融資中，公司估值來到330億美元，成為英國最有價值的新創企業。

他表示，公司是自給自足的，不打算很快再進行融資。而公司「最終也將成為一家上市公司，但是這並不是最優先的任務」。

而公布公司帳目，可能也為贏得英國的銀行牌照鋪平了道路。他並說：「我們正處於這個過程的最後階段」。

Revolut還計畫進行國際擴張，包括在印度收購Arvog Forex，以及在巴西和墨西哥的收購行動。公司在未來幾周也會在紐西蘭開啟業務。