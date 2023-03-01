號稱全台最難訂的吃到飽餐廳「旭集 和食集錦」在網路上引發討論，一名網友日前表示，旭集一人要價2000元，有提供鰻魚，算吃到飽中少見的高價食材，好奇狂吃鰻魚「老闆會哭嗎？」結果網友卻笑翻，表示內行人都是吃干貝和麵包蟹。

原PO日前在PTT表示，到Buffet餐廳「旭集」狂吃鰻魚撈回本，老闆會哭嗎？認為外面的鰻魚飯都不便宜，一碗要400到500元，而旭集假日晚餐一人1990元，「我如果狂吃鰻魚，老闆會哭吧？」

對於原PO狂吃鰻魚的想法，網友們聽了笑翻：「會笑吧，讓你吃」、「進貨成本遠低於你的想像」、「那份量，可能要點20碗才算外面的一份」、「一大條才4百多，吃阿」、「會用鈔票擦眼淚吧」。

至於要吃什麼才專業，有內行網友解答「內行的就是狂吃黃金蟹膏，一隻六百，吃三隻就回本」、「煎干貝其實cp值也很高」、「那螃蟹真的有料，那才叫螃蟹 ! 」、「我都麵包蟹和干貝吃到爽」，但也有人反駁「然後吃完痛風」、「你覺得老闆會讓你吃倒嗎？」