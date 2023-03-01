天冷時來碗熱湯或喝口熱飲，能讓人感到溫暖，不過肝膽腸胃科醫師詹宜學表示，這種飲食習慣很可能會傷害食道，成為罹患食道癌的「凶手」，而且世界衛生組織也已經將超過攝氏65度的熱飲，定為可能的罹癌因子。

詹宜學在臉書粉專發文分享，一對夫妻到門診做健康檢查，妻子有慢性咳嗽，丈夫則常常感覺胸口灼熱疼痛，檢查結果雖然兩人都是典型的胃食道逆流，但丈夫的食道黏膜偏白，血管紋路不明顯，是食道灼傷的表現，問診才得知，原來丈夫平常喜歡喝熱湯、熱茶，還很愛吃火鍋，尤其是麻辣火鍋，然而這些飲食習慣，都會對食道造成傷害。

詹宜學表示，火鍋是很多人喜歡吃的美食，但如果吃的方式不對，很容易造成食道受傷。喝下一口熱騰騰的湯，會先對食道造成第一次的直接灼傷，之後吃下大量肥肉、油條、滷大腸、鴨血、滷豆腐等食物，配上碳酸飲料、酒類等飲品，會讓胃酸大量分泌，賁門括約肌鬆弛，導致胃食道逆流，對食道造成第二次傷害。

詹宜學提醒，如果不調整飲食習慣，就會從一開始的胃食道逆流變成巴瑞特氏食道炎，進而增加食道癌的風險，他也提到，世界衛生組織已經將超過攝氏65度的熱飲，定為可能的致癌因子，並列出其他容易引發食道癌的高危險因子。

●抽菸、喝酒、吃檳榔

●胃食道逆流、巴瑞特氏食道炎

●愛喝熱飲、熱湯

●愛吃醃製或加工食物

●少吃蔬果

●食道蠕動功能異常

●年齡、遺傳