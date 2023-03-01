桃園市桃園區的市立游泳池自1993年興建至今啟用30多年，近年來漏水毛病成為常態，屢遭民眾詬病，初步評估重建經費高達19億元，重建之路困難重重。

體育局表示，市立泳池為單一設備，民眾每次入場費用不超過100元，投入19億元重建恐難以回本，反倒會對財政造成負擔，為此朝BOT、OT的開發模式評估，盼能找商場養活泳池。

「三溫暖、更衣室都是用補丁的方式！」市議員黃家齊指出，桃園市立游泳池內部有許多地方已經相當老舊，市府都以補丁、補強的方式來維修，中路地區人口不斷增加，喜愛游泳的民眾不在少數，卻一直沒辦法使用完善的泳池，另外由於市立泳池有符合比賽使用的賽道，許多選手都會到此進行比賽，設備卻長年破舊實在說不過去。

體育局說明，桃園市立游泳池有水深2米、10個水道，為標準游泳比賽場地，場館啟用已有30年，雖然目前仍可以進行游泳比賽，但相關設備的確急需加以更新，初估所需經費高達19億元，經費實在太過龐大，體育署正向行政院爭取體育類公共建設經費，市府也積極爭取體育署經費補助。

體育局指出，市立游泳池與國民運動中心不同，屬於單一設備的場館，國民運動中心若設施使用率不佳，還可以靠賣課程補貼營運，但市立游泳池僅靠民眾入場使用費苦撐，為秉持鼓勵民眾運動，每次每人收費不超過100元，難以達到既要維持營運又不虧損的目標，代管業者的報表1年虧損300萬元，顯見難以支撐。

體育局表示，目前將繼續針對未來最可行的開發模式，包括BOT、OT進行評估作業，最理想的方法就是吸引商場進駐，盼能用養場養活泳池，達成永續經營。