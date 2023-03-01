台灣港務公司1日舉行成立11周年慶暨金舫獎頒獎典禮，交通部常務次長祁文中在會中指出，航營產業曾經連續9年半下滑，在新冠疫情期間轉夯，呈現微笑曲線的良好表現，不過，未來可能要面對航運價格崩跌、國際海運聯盟重組、以及烏俄戰爭等三大挑戰。

台灣港務公司1日上午在高雄港史館，舉行成立11周年慶暨金舫獎頒獎典禮，除了公協會、航商業者、CIQS與航港局等機關代表出席，經濟部政務次長曾文生特別南下道賀，交通部常務次長祁文中、航港局長葉協隆、和台灣港務公司董事長李賢義等人，則分別頒贈獎盃給38家對台灣國際商港營運績效貢獻顯著的航商與業者。

台灣港務公司董事長李賢義表示，11周年剛好是西方文化的「鋼婚」，成立滿11年的台灣港務公司與各界的合作之下，如同鋼鐵般的堅硬，2022年營收219億元，創歷史新高，招商金額更是超過350億元。

他說，隨著疫情逐漸趨緩，台灣與各國陸續解封，港務公司持續進行的港埠建設與導入智慧港口應用，可望看到具體成果，除了硬體建設外，港務公司積極推動港埠永續，參加第15屆台灣企業永續獎（TCSA）獲得「永續報告運輸業白金獎」及「非製造業－循環經濟領袖獎」等2項大獎，希望提供永續優質的港埠經營環境。

李賢義指出，高雄港埠旅運中心3月6日將啟用，由長榮航運經營的第七貨櫃中心也將在今年5月開始營運，除了航港本業，包括風電等產業，都將有新的局面，未來，台灣港務公司仍將持續攜手業者，齊心共同打拼，提升台灣港群競爭力，創造台灣港埠產業永續的榮景。

經濟部次長曾文生表示，他特別南下道賀台灣港務公司11歲，主要是經濟部和台灣港務公司的業務關係，相當密切，北從基隆港、風電重鎮的台中港、台南安平港和高雄港，只要交通航運好，台灣經濟一定好。

再者，3月6日將啟用的高雄港埠旅運中心啟動興建時，現任台灣港務公司董事長李賢義時任高市府水利局長，他那時則是高市府經發局長，二人有同仁之誼，也共同為高雄港埠旅運中心的興建而努力。

自許為台灣港務公司「接生婆」的交通部常務次長祁文中致詞指出，11年前，他擔任交通部航政司長，而過去的11年中，航運表現連續9年半，是下滑的，直到新冠肺炎期間，才有缺櫃、搶櫃的航運榮景，呈現良好的微笑曲線。

不過，他也提醒，在優良表現之後，未來可能將面對艱巨的挑戰，包括航運價格崩跌、國際海運聯盟重組、以及烏俄戰爭等三大挑戰，需要大家繼續共同合作。