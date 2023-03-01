今起金門籍民眾雖可免登記購票搭船出境，但由於連假剛過且為上班日，並未出現人潮。(于家麒攝)

「台商」張先生(左)與劉先生(右)都剛入籍金門，趁此之便直接購票搭「順風船」登陸巡視工廠、慰勞員工。(于家麒攝)

金廈小三通放寬，今(1)日起金門籍居民可持身分證正本及護照等有效旅行證件，於水頭碼頭櫃檯直接購票搭船赴陸，但首日出境人數僅66人，其中於現場購票者僅有30多位，滿座300人的迅安號「尚有空位」234位，搭乘率僅22％，慘不忍睹，不過卻有台商趁此之便今早入籍金門，搭上「順風船」登陸巡視工廠、慰勞員工。

據了解，今日小三通入境人數為217人，但出境僅有66人，研判為二二八連假登陸旅遊收假人潮，加上今天上班首日，出境人數便顯得格外冷清，以至於搭乘率僅有慘不忍睹的2成，不過很多準備搭船的金門籍民眾表示，放寬可於現場購票直接搭船到廈門真的好方便，終於有一點點3年前可以輕鬆到大陸旅遊的「fu」了！

上午搭船赴陸的還有很多位「台商」，都是近期入籍金門，需兩地奔波的辛苦頭家。上週剛入籍金門的「台商」張先生表示，工廠在大陸不得不兩地來回奔波，礙於小三通身分別限制，他們還是只能「望船興嘆」，情非得已之下很多台商只能找友人幫忙借寄戶籍，或租個房子拜託房東讓它們設籍金門，成為「新金門人」，才能藉由小三通這條便捷的通道兼顧事業與家庭。

今早才剛入籍金門的「台商」劉先生也表示，成為「金門人」真方便，馬上買票馬上走，但這真的不是長久之計，如今疫情都已趨緩，同為中華民國國民為何搭船還要限制身分別，實在沒有理由，只期待政府能讓小三通早日「全面正常化」，還給所有民眾正常的生活，重現往日繁華熱鬧的榮景。