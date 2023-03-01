屏東佳冬公墓上月25日發生75歲邱姓老翁整墳不幸遭火噬的憾事，警方雖於隔天逮獲縱火犯嫌，但家屬認為相關單位並未還給死者公道。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東佳冬公墓上月25日發生75歲邱姓老翁整墳不幸遭火噬的憾事，警方雖於隔天逮獲縱火犯嫌，但家屬認為相關單位並未還給死者公道。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

近日屏東公墓火警頻傳，二二八4天連假共發生112件相關的雜草火警，當中除發生恆春消防員因公殉職外，佳冬公墓也發生75歲邱姓老翁整墳不幸遭火噬的憾事，警方雖於隔天逮獲縱火犯嫌，但家屬認為相關單位並未還給死者公道，還怒訴「警消先是拒絕協尋、後又說怎麼有人那麼笨往火裡跑」，非常痛心。

死者邱翁的女兒指出，每年靠近掃墓時，爸爸每周都會去阿公的墳前除草，好讓大家掃墓時不用這麼累，沒想到今年一去就沒回來了。

邱女說，上月25日上午11點40多分，爸爸帶著鐮刀出門去修整阿公的墳墓，下午2點半，媽媽發現爸爸沒回家吃午飯，就跑去公墓找爸爸，而到公墓時也確實看到爸爸的機車，但卻不見爸爸人影，當時地面很熱，媽媽一問旁人才知道11點半有人跑到墓地放火，消防員才剛滅完火。

邱女續道，媽媽聽聞後，大概在3點的時候趕到消防隊求助，媽媽問消防員說，「剛剛你們在打火的時候有看到人嗎」？消防員回說沒有，還要我們自己進去找。媽媽隨後又跑到派出所求救，沒想到也得到一樣的答案，隨後媽媽只好與哥哥再返回公墓自己找，當時約4點半，地面沒那麼燙，媽媽與哥哥一走進後就看到爸爸在阿公墳墓的後方成奔跑的姿勢燒成焦屍，掛在別人的墓上。

邱女怒斥，我們已經跟警消說火場裡面有人了，為什麼他們還叫我們自己去找？而且事後還無關緊要地說，「怎麼有人這麼笨往火裡跑」，公部門這樣的處事態度令人心寒。

邱女不僅怒控警消冷處理，也質疑鄉公所的管理，她說，公墓是有巡守員的，但案發那天12點跟2點都有人打電話通報公墓有火警，她想請問巡守員在幹嘛？公所有盡到管理之責嗎？

邱女無奈道，近日恆春消防員因公墓火警殉職一事，大家都很憤慨，但守法公民拿鐮刀除草卻反被火噬，這不需要被重視嗎？事情過了，他們只想要一個公道，希望相關管理單位，不論是公所巡守、還是警消救災辦案，都應該負起責任並檢討，身為被害人家屬不希望再有憾事發生。