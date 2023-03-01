靜宜大學英文系採全英語小班教學，授課著重實務，並加入文學、創意及應用等跨領域課程，儲備學生就業競爭力。（靜宜大學提供）

靜宜大學擁有全球超過450所姐妹校，提供學生國外交換或實習機會，學生擁有英語聽、說、讀、寫等專業能力及國際觀，畢業後出路寬廣。（靜宜大學提供）

靜宜英文系國內外系友在教育、文創、外交、航空、學術研究及國貿等領域，皆有優秀傑出表現。（靜宜大學提供）

因應台灣2030雙語國家的英語及雙語教育，靜宜英文系除規劃完整教學課程，並搭配師培教育中心所提供的教育相關學程，儲備優秀教學人才。（靜宜大學提供）

靜宜大學英文系採全英語小班教學授課著重實務，並加入文學、創意及應用等跨領域課程，儲備學生就業競爭力；加上眾多全球姐妹校提供學生國外交換或實習機會，學生擁有英語聽、說、讀、寫等專業能力及國際觀，畢業後出路寬廣。國內外系友在教育、文創、外交、航空、學術研究及國貿等領域，皆有優秀傑出表現。

靜宜英文系的寶藏值得學生探索與發掘！主任吳蕚洲說，英文系創系超過60年，以「學貫中西，放眼國際」為目標，提供多元文化、實用英文知識及學術研究等實力。因應台灣2030雙語國家的英語及雙語教育，除規畫完整教學課程培育學生具備專業力，並搭配師培教育中心所提供的教育相關學程儲備優秀教學人才。

英文系副教授黃麗蓉表示，該系以全英語授課除傳統文學外，還著重實務並特別規畫語言學課程，這是最大特色！課程經改造加入「文學與創意」，並整合「語言學與英語教學」及「跨域應用」等課程；其中，跨域應用課程包含「文化傳播」、「國際商務」、「數位人文」等三大主軸學程。

靜宜英文系除英語口說與寫作課採小班教學，更推雙語教學計畫，培育雙語師資，並與中小學合作提供雙語數位學伴等策略；同時重視西、法、日、德、韓等第二外語培訓。隨著英語普及，第二外語更顯重要，增加學生就業優勢！

靜宜英文系也鼓勵學生選修校內多元課程跨域學習，包括管理學院的外語經貿人才、外語導覽解說及華語文教學等學程，加強就業競爭力！大四學生則有國內外的實習，目前安排學生到教育單位、航空業及觀光業等領域實習。

靜宜全球姐妹校達450多所，也是ISEP國際學生交換計畫會員學校。黃麗蓉強調，學生出國遊留學機會相較其他學校更多，常有學生留在國外攻讀碩士學位及就業；加上靜宜積極推動國際化，校內國際生多提供互動及練習語言機會，這對學生具有很大吸引力。學生透過行動英語村等活動，整合專業、思考、設計與態度，在教學及團隊合作中，更能瞭解問題並找到解決方法。