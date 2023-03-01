百萬網紅「白癡公主」昨（28）日在社群上透露父親離世消息，更表示照父親的遺願花葬至陽明山，更不忘喊話「爸爸，到天上不要再頑皮啦！」但卻遭部分酸民質疑，耍特權讓父親安葬在陽明山的風水寶地，對此她也在今（1）日稍早做出回應了。

白癡公主昨（28）日在社群發文表示，自己父親已經離世，並提到按照父親遺願，選擇花葬長眠陽明山，也分享父親生前喜歡替她做流量分析，讓許多粉絲網友看了相當感動，明顯感受到一位父親對女兒的愛，不過卻有酸民認為她耍特權讓父親安葬在陽明山。

對此，白癡公主今（1）日稍早發文回應「由於昨晚的貼文，有網友激動表示是不是靠關係才能將家人葬在『風水寶地』，陽明山的花葬公墓區是臺北市殯葬管理處推廣環保葬的其中一區，因此是不需要任何費用的」接著，她表示，自己身為傳播科系的創作者，能做到的就是分享內容，帶來正面影響，最後，她則透露，家人間的氣氛很歡樂「長輩們也對這風景優美的公園花葬方式很感興趣，我們甚至還抱著爸爸的照片在這裡一起另類大合照了」。

貼文一出，許多粉絲相當心疼她，紛紛怒批「酸民連人家墓地都要酸，有夠缺德」、「那些酸民如果羨慕嫉妒可以提前入住，慢走不送」、「酸民看什麼都是酸的，別理他們，那些人的心理永遠看不起這世上所有人事物」、「癡癡辛苦了，處理店的事情和家人的事情還要處理酸民」、「酸民真的無極限，見不得好的人是不是都有病」。