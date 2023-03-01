民進黨政府推動「全民防衛動員準備法」修法引發爭議，國民黨主席朱立倫今在中常會表示，國民黨慧堅定立場，全力阻擋影響言論自由的空白授權條款，以及讓所有家長與未成年子女恐慌的動員16歲以上不分男女學生條文通過。

朱立倫指出，「全民防衛動員準備法」修正草案中對言論自由的箝制，空白授權在平日的動員準備過程中，就可以調查、分析、蒐集媒體從業人員與相關資料，對言論自由的箝制比數位中介服務法草案還嚴重，全民都應共同反對。

此外，朱立倫說，修正草案中對16歲以上不分男女學生動員造冊，準備動員16歲以上不分男女的學生，引起全民擔憂與爸爸媽媽最大恐懼。

朱立倫認為，國民黨希望強化國防，支持改革軍事訓練，改善後備軍人戰力，但不是把未成年學生們也都準備要動員造冊，要國人不分男女準備面對戰爭可能造成的危害；應回復原本全民動員法中強化國防，而非造成全民危機與大家恐慌。