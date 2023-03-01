以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際半程馬拉松，將於3月5日上午5點半開跑，大會分有21K半程馬拉松組、10K路跑組及5K健康休閒組3個組別，隨著新冠肺炎疫情解禁，今年賽事報名非常踴躍，來自全國將近2萬名跑者參賽，其中還有來自39個國家295名外籍選手參加，台南市長黃偉哲邀請全國跑友3月5日一同齊聚台南熱血開跑，共同為參賽跑者加油打氣。

台南市政府1日於永華市政中心2樓中庭舉辦賽前記者會，市長黃偉哲特別感謝台灣港務股份有限公司、台南市體育總會、贊助廠商、志工團隊以及所有台南市民的支持，才能夠成就這場國際級城市半程馬拉松，同時也歡迎全國所有跑友，把握難得機會享受在地店家推出優惠住宿服務，並憑藉號碼布免費暢遊當地著名古蹟，選手眷屬也可享有門票半價優惠。

記者會上也邀請110年全國運動會代表台南於馬拉松賽事搶下金牌的選手吳睿恩分享參賽經驗，並公開自己的訓練方式，建議跑友在訓練計畫及休息間取得平衡，在沒有運動傷害的前提下逐步持續自我訓練，跑步將能漸入佳境；此外，本屆古都半程馬拉松也特別與Garmin合作規劃6周訓練課程，賽事當天也安排專業配速員擔任領跑，協助想突破個人成績的跑友創下最佳紀錄。

台南市體育局局長陳良乾表示，台南古都國際半程馬拉松具有全台灣文化景點密度最高、獨家港區景色的賽道及豐盛美食等特色，賽事貼心規劃陪跑員列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團，今年賽事也於17.5公里處規劃美食大道，提供多樣特色美食小吃，為跑者補充滿滿能量，陳良乾感謝台南汎德BMW、Garmin、亞果遊艇、三地集團、十靈油、母子鱷魚、摩曼頓、施巴、淨極勁、舒跑、西井村、瑋祥機械、oinn承典開發、迷克夏、家樂福、SOLAR、創星影像等贊助商共襄盛舉，讓本次活動得以順利舉行。