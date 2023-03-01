新北市消防局今(1)日上午舉行新任局長李清安宣誓就職典禮，他在新北擔任副局長達12年，任內與前局長黃德清及其他同仁共同打拼，在防災、救災及救護各項評比擦亮了新北這塊金字招牌，未來將帶著12年經歷，使其具體化，努力守護新北400萬人民的生命、財產與安全。

與會來賓包括立委吳琪銘、新北市議員林金結、新北義勇消防總隊幹部及各一級單位主管均到場觀禮，並由副市長謝政達擔任監誓人；李清安表示，未來會將自己多年的經驗與時俱進，承先啟後帶領幹部及同仁守護新北消防安全。

謝政達表示，感謝黃前局長16年來的貢獻，讓全市防災、救災能量達到史上最大，任內致力於爭取補充消防人力逾1300名，引入智能化救災軟、硬體設備，讓新北市在全國評比名列前茅。

他還說，最重要的是保障同仁救災安全及建構友善的職場環境，持續升級消防車輛、消防裝備及廳舍。提到李清安從基層做起，具中央及地方行政機關的豐富資歷，對消防工作十分嫻熟，非常肯定他足以勝任局長的工作。