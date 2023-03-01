日本埼玉縣一所國中今天發生一名陌生的十多歲少年闖入隨機砍人事件，校方立即安排所有學生避難，一名男教師受傷但意識清楚被送醫治療。犯嫌已被警方逮捕。

日本放送協會（NHK）報導，這名年齡約十多歲的犯嫌當場被警方依殺人未遂罪嫌逮捕。面對警詢，犯嫌供稱「誰都好，我只想殺人」。

警方等單位表示，今天中午12時30分左右，埼玉縣戶田市立美笹國中報警表示，「有人持刀進入校內已被制伏，還有人受傷」。

當時多名教師一擁而上制伏犯嫌，過程中一名60多歲男教師被劃傷，意識清楚送醫；學生全數避難，無人受傷。

日本在此之前發生過多起校園侵入事件，2001年一名持刀男子闖入大阪府池田市大阪教育大學附屬池田小學，殺害8名兒童，並殺傷包括教師在內的15人。

2003年，一名持刀男子侵入京都府宇治市一所小學，造成兩名兒童受傷。

2018年6月，一名18歲少年在靜岡縣藤枝市一所小學附近的道路上手持刃具攻擊，造成一名男童重傷，之後還闖入校園。

去年10月，一名男子手持竹刀般物體侵入埼玉縣日高市一所國中，造成3名學生頭部等處受傷。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120301