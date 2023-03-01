屏東縣政府長期照護處成立，開啟長照新紀元。(林和生攝)

屏東縣政府1日上午，為新成立的長期照護處揭牌，屏東縣長周春米表示，屏東縣高齡人口比例19.47％，已趨近20％的超高齡社會，因此提前布局成立縣府一級單位，希望提升行政量能，肩負起縣內長照政策規畫推動的重要任務。

周春米說，面對長照這個產業，政府如何扮演好一個平台，支持鼓勵優良的長照單位投入，及在地人才養成與繼續教育，如何補強不足並且運用專業創新服務，提升品質，讓「長照」來幫助身心不便的長輩們能盡量在家「照常」生活。

長照處依業務概況規畫設有三科，分別為照顧管理科、機構管理科、服務管理科，另設有18個照管分站結合鄉鎮衛生所合署辦公，配置照管專員提供鄉親就近長照申請及諮詢服務，未來只要一通電話撥打1966，就可以申請服務，會有專人到家評估及說明。

首任長照處長陳桂敏表示，上任後將會以在地長照人才培育、長照服務精準化、社福整合照顧、醫養結合共照、專業創新照顧、民眾有感宣導等6大重點工作為加強目標，希望不負鄉親的期待，讓屏東成為安心共老的希望城市。