NBA近期流行逆轉秀，勇士今（1）日鎮守主場迎戰拓荒者，老大哥柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣，由浪花兄弟另外2位成員克雷湯普生（Klay Thompson）、普爾（Jordan Poole）聯手發威，合力砍下52分，率勇士完成23分大逆轉，最終以123比105擊退拓荒者拿下3連勝。

2隊主將近期各自完成史詩級戰役，且對手都是火箭，湯普生25日對決火箭轟下42分，同時完成本季第2次單場投進至少12顆三分球的紀錄，成為歷史第1人，拓荒者球星利拉德（Damian Lillard）27日同樣面對火箭，狂轟更加驚人的71分，同時也以單場13顆三分球追平聯盟最多紀錄。

即便利拉德沒有像前役那樣瘋狂飆分，拓荒者在上半場仍壓著勇士打，次節一度領先多達23分差距，半場結束拓荒者仍以68比45佔據優勢，不過第3節利拉德2分鐘內連吞3次犯規，也讓拓荒者亂了陣腳，勇士因此找到機會逐漸逼近，靠著湯普生命中三分球以79比78反超比分，浪費大好領先優勢的拓荒者氣力放盡，無法再將比數追回。

勇士靠著3連勝成功擠下快艇，登上西區第5位置，同時也報了上次交手落敗的仇，拓荒者則從最多23分領先，比賽結束時輸了18分，來回多達41分。普爾拿下全場最高的29分外加5籃板、6助攻，湯普生攻下23分，利拉德手感不佳，全場21投僅有9中，獲得全隊最高的25分、7助攻。