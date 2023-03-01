國民黨台北市議員鍾沛君今提案，要求停辦二二八紀念會，改以議題講座、學術研討形式辦理紀念活動。前台北市議員羅智強今對此表示，鍾沛君的意思是要讓二二八紀念活動轉型，因為如今的追思活動已經變質，而二二八帶來的教訓是要提醒所有人不能回到威權時代，但蔡英文總統就是威權政體的得利者。

羅智強今於網路節目「新聞不芹菜」上接受黃光芹訪問，他表示，鍾沛君的意思不是停辦，是想轉型，該提案若進入議會討論、爭取通過，文字上可能會有所修正。

羅智強也批，這次有人去二二八紀念活動鬧場，羞辱的不是蔣萬安而二二八，實際上蔣萬安跟殺人有什麼關係，二二八事件的核心事件是要提醒所有人，不能讓政府濫權，不要回到那個威權的時代，現在二二八反倒變成民進黨的禁臠，變成有些人拿來鬧場的議題，但事實上他們都不是真正尊重二二八，他們都是在消費跟傷害二二八。

羅智強進一步稱，現在的追思二二八變質了，反而變成某些特定政治立場的人拿來濫權、迫害、威懾別人的資產，而最荒謬的事情是，二二八最大的得利者叫蔡英文，「我可不是二二八得利者，因為我2006年才加入國民黨，在此之前我從來沒投給國民黨過，因為我也不喜歡國民黨的威權」。

羅智強說，他我也肯定國民黨保衛台灣建設台灣的貢獻，所以他認為面對歷史應該要功過並陳，在他看來功大於過，「台灣的經濟奇蹟不就是兩蔣時期奠基的嗎？今天台灣沒有被共產黨統治，你總要感謝一下蔣介石吧」。

羅智強表示，威權時代確實有一些白色恐怖的悲劇，微觀地放在受害者家屬身上的話，再大的公益都不能平撫受難者家屬的悲痛，但這件事給大家的教訓是，絕對不容許再有威權的政體出現。

「威權政體的得利者不就是蔡英文嗎？」羅智強說，蔡英文就是國民黨黨國體制培養出來的菁英，其家族也是在黨國體制下的獲利者，可是蔡英文現在轉身一變，要領導民進黨來囊括整個二二八的政治利益，甚至變成說要拿來去清算別人，把二二八變為自己的政治資產，甚至把質疑者變成背叛歷史的罪人，變成自己濫權的藉口，「我覺得這才是對二二八最大的羞辱」。